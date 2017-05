An der 30. Episode vun eiser Serie iwwer d'Gesondheetskeess geet et ëm de Pied diabétique.

Dat ass eng méiglech Folleg vun der Zockerkrankheet: De Fouss vum Patient ass an deem Fall vill manner empfindlech fir Wéi. Dat kann dozou féieren, dass Blessuren ze spéit erkannt ginn, de Fouss sech entzünt an am schlëmmste Fall muss amputéiert ginn. Fir dass et net esou wäit kënnt, brauche concernéiert Leit e spezielle Schong.





Serie CNS (30. Deel) - Pied Diabétique



Wann d'Krankheet nach net wäit evoluéiert ass, kann och eng Einlag duergoen. All Assuré bei der Gesondheetskeess, huet e Recht op dës Prestatioun. Et gëtt awer ee festgeluechten Oflaf, deen de Gaston Fischer, Assistant Projets bei der CNS, erkläert.De Spezialist mécht dann och en Devis fir déi verschriwwe Prestatiounen. D'Demande gëtt beim CNS vun Doktere kontrolléiert. An eréischt duerno ginn d'Schong oder d'Einlage gemaach.D'Gesondheetskeess iwwerhëlt de Gros vun de Käschte fir dësen individuelle Schong. Den Assuré leet awer 99 Euro an 32 Cent bäi.Schong hale jo net éiweg. Wéi dacks huet e Patient dann e Recht op dës Prestatioun?Duerno hänkt et da ganz spezifesch vun der Situatioun vum Prestataire of.

