Vëlospisten an der Stad / Reportage Claudia Kollwelter



Iwwer 1 Millioun Vëlos-Mouvementer sinn zejoert an der Stad op 12 Compteure gezielt ginn. Eleng beim Rond-Point Schumann passéieren an der Moyenne 19.000 Vëlosfuerer de Mount. En Tracé dee vill gebraucht gëtt, ma bis ewell awer a Punkto Sécherheet a Confort ze wënschen iwwreg gelooss huet. Mat der neier Vëlospiste op der Rouder Bréck, déi e Freideg de Moien offiziell ageweit gouf, an enger ganzer Rëtsch Projeten déi an Zukunft solle realiséiert ginn, soll de Reseau an der Stad verbessert an doduerch natierlech och méi attraktiv fir de Vëlo ginn.

Souwuel fir vum Kierchbierg an d'Stad ze fueren, wéi och fir zréck war et bis ewell mam Vëlo net evident. Den Trottoir deen ee sech mam Foussgänger huet missen deelen, war vill ze schmuel. Den Trottoire gouf elo méi breet gemaach, a kloer an 2 ënnerdeelt, déi eng Säit fir d'Foussgänger déi aner Säit fir d'Vëloen. Mä nieft de separate Pistë stëllt sech d'Fro vun der Sécherheet fir de Vëlosfuerer nach ëmmer haaptsächlech op der Strooss selwer.



Den Infrastrukturminister François Bausch iwwert d'aktuell Situatioun an dat wat nach ze maachen ass: Ech mengen de Code de la Route huet jo scho kloer Bestëmmungen a mir hu jo plazeweis, wou mer lo keng ofgetrennte Vëlospisten hunn, am innerstädtesche Beräich suggestiv Sträifen agezeechent. Am Fong ass dat fir dem Autofuerer ze signaliséieren, wéi wäit e sech beim Iwwerhuele vum Vëlosfuerer sollt ewech halen. Mir wäerten och verstäerkt doropper kucke Sensibiliséierungscampagnen ze maachen, fir datt jiddwereen dat respektéiert. Ech menge beim Vëlosfuerer ass et wichteg ze verstoen, datt een duerch den Drock net ze no soll iwwerhuelen, virun allem bei Camionen.





Vum Juli u soll et dann och méiglech si vum Wupp vun der Rouder Bréck aus iwwert eng nei Passerelle laanscht de Pescatore bei de Lift vum Pafendall ze kommen. Well och am Park vum Pescator ginn de Mount tëscht 5 a 6.000 Vëlos-Passagë gezielt. De Vëlosparcours an a ronderëm de Stater Kär gëtt, der éischter Schäffen an der Stad Sam Tanson no, adaptéiert. Wann ee schonn d'Méiglechkeet hätt eng Strooss ganz nei ze plangen, dann hätt een och d'Méiglechkeet dem Vëlo eng optimal Léisung kënnen unzebidden an dat ass och an Zukunft d'Zil.Um Kierchbierg an um Lampertsbierg profitéiert een dann och nach vum Chantier vum Tram, fir och hei d'Vëlospiste nei ze amenagéieren.De fréieren President vun der Lëtzebuerger Vëlosinitiativ Gust Muller huet et sech e Freideg de Moien net huele gelooss, fir mam François Bausch an dem Sam Tanson iwwert déi nei Piste op der Rouder Bréck ze fueren. Vill Infrastrukture wieren an de leschten 10 Joer dobäi komm, mä sou muenches wier awer nach ze maachen.Zanter 2007 géing ee scho fuerderen, datt wann déi Nei Avenue wéinst dem Tram nei gemaach gëtt, datt op där Streck de Vëlo komplett mat ageplangt gëtt an och bei der Aler Avenue soll eng Verkéiersberouegung kommen, sou de Gust Muller.