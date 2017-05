Et ass eng kamoud Situatioun, un déi ee sech an de leschte Méint scho bal gewinnt huet: d'Zuelen iwwert d'Staatsfinanzen si gutt. Et huet ee méi Recetten ze verbuche wéi Depensen. De Finanzminister Gramegna präziséiert , datt een e credibele Budget ugesat huet, wéi och déi Jore virdrun.



Déi gréisst Oppositiounspartei wëllt dem Finanzminister de Succès net esou ganz vergonnen, bei där gudder Konjunktur wier et jo net schwéier, gutt Zuelen ze presentéieren, sou d'Diane Adehm vun der CSV. Trotzdem géing ee sech froen, wéi de Staat et fäerdeg bréngt, fir am Zentralstaat en Defizit vun enger Milliard ze maachen.

An och d'Käschte vun der Steierreform wiere nach guer net an den Zuelen dran. De Finanzminister besteet drop, dass d'Regierung schonn hiert un de gudden Zuele bäigedroen huet, et war net nëmmen d'Konjunktur. Bei de Fonctionnementskäschte vum Staat hätt een am meeschte gespuert, sot nach de Pierre Gramegna, generell wieren d'Depensen elo besser am Grëff, wéi se virdru waren.





Cofibu/Reportage Ben Frin