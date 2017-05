Bei engem gebakene Fësch gouf nieft dem übleche politeschen dann och dat eent oder anert perséinlecht Wuert gewiesselt.





Mäertchen/Reportage Ben Frin



De Premier Bettel war gutt gelaunt op de Rendez-Vous mat der Press komm. Eng Bouchée à la Reine hat e sech bestallt, well selwer maache kéint en déi net.



Bei der gudder Bouchée a Lëtzebuerger Spruddelwaasser huet en dann déi eng oder aner Geschicht gezielt, iwwert seng Experienze mat wichtege Staatsleit. Um Donneschdeg zum Beispill nach d'Kate Middleton vun de britesche Royals, um Freideg d'Lëtzebuerger Presse, wéi passt dat zesummen? E Samschdeg zu Paräis, sonndes beim Anne Will, duerno d'Woch hei am Land, mat ville Visitten. Dat wier déi Diversitéit, déi d'Occupatioun vum Premier mat sech bréngt. Et wier wichteg net nëmmen de Premier am Ausland, mee de Premier zu Lëtzebuerg ze sinn.





De perséinlechen Drot zu de Presseleit ass fir de Premier ëmmer nach wichteg. Et géif ee sech dat ganzt Joer gesinn. Et wier wichteg eng Kéier ee klengen Echange ze hunn, Saachen ze diskutéieren, ouni een Interview ze ginn, iwwer d'Aktualitéit, mee och iwwer mënschlech Bezéiungen.

Op déi nächst Sondagë wier de Premier gespaant, huet e gezielt, a wann een e bësse méi genee nogelauschtert huet, konnt een nawell e gewëssen Optimismus eraushéieren.



