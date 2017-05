© AFP (Archiv)

Situatioun an der Landwirtschaft / Reportage Nico Graf



Den Ament sinn et déi Baueren, déi Fudder maache wollten, a Gras war es nach net vill do fir ze schneiden. Et wär eng grouss Suerg, well e grousse Reendefizit do ass an am Buedem Waasser feelt. Virun allem géing een dat um Gras gesinn, wou elo normalerweis den éischte Schnatt gemaach gëtt a wou e grousse Verloscht vis-à-vis vun engem normale Joer wäert ze bekloe sinn. De geneeë Verloscht kéint een elo awer nach net moossen, sou de Marco Gaasch.Fir déi Baueren, seet de Marco Gaasch, huet d'Joer also emol scho ganz schlecht ugefaangen. Den éischte Schnatt bréngt nämlech normalerweis am Meeschten, 60-70 Prozent vun der jäerlecher Recolte vun enger Wiss, an dat wär elo scho wierklech e klenge Schnatt, esou de Marco Gaasch.Esouwäit esou schlecht fir d'Fudder. A wat ass mat de Kären? Eng ganz Partie Leit hunn an de leschten Deeg eréischt de Mais gesat an do muss de Buedem elo uerdentlech naass ginn, fir dass de Buedem uerdentlech opleeft. D'Situatioun bei de Summerkären ass net anescht, sou de Mann aus der Chambre de l'Agriculture.De Baueren hir Kollege si jo d'Gäertner. An déi géifen Absenz leiden ënner dem Manktem vu Reewaasser an et muss nogehollef ginn. Normalerweis géing ëm dës Zäit net vill Waasser agesat ginn, ma well et net Reent mussen d'Gäertner nohëllefen an do dierften sech d'Leit och net wonneren, wann zum Beispill Zalot e puer Cent méi deier ass wéi normal, sou nach de Marco Gaasch.Kënnt nach derbäi, datt de Frascht vill Bléien u Beem an un de Riefstäck futti gemaach huet.