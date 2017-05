De Premier Xavier Bettel war um Freideg am Arts et Métiers, fir déi nei Classique-Sektioun "I" ze presentéieren.

X

Eng nei Sektioun fir de Classique gouf um Freideg am Arts et Métiers um Lampertsbierg virgestallt. Scho fir d’Rentrée am September kënnen d’ 3ième-Schüler op d’Sektioun I goen. Ugebuede gëtt déi am Arts et Métiers an am LTE zu Esch, 2018 dann och am Lycée Edward Steichen zu Klierf.

A, B, C, D, E, F, G an elo also I. Den I steet fir “Informatique et communication”, seet de Bob Fisch vum Comité de Pilotage vun der Sektioun I.



Et ass eng Sektioun aus dem Secondaire, déi een op en Unisstudium virbereet. De Schwéierpunkt läit dobäi op der Informatik an der Kommunikatioun. Dofir huet een dann och Fächer op der Sektioun, déi d'Kanner op hir spéidert Studium virbereeden.

Fir ugeholl ze ginn mussen d’Schüler keng bestëmmte Kriterien erfëllen. Just eng Lettre de Motivatioun solle si eraschécken.

Ee Schüler, deen elo dës Sektioun mécht, gëtt duerno awer net direkt Informatiker, well et keng Sektioun ass, déi op e Beruff virbereet, mä op e spéideren Unisstudium, esou wéi datt all d'Première maachen. Um Classique decidéieren d'Schüler net, datt si wëllen Informatiker oder Biolog ginn, mä si decidéieren, wéiee Wee si an hirer schoulescher Karriär aschloen. Wat si dono decidéieren, fir domadder ze ginn, ass hinnen iwwerlooss, seet de Bob Fisch.

Eng digital Revolutioun ass amgaangen an dofir ass sou eng Sektioun wichteg, sot den Xavier Bettel bei sengem Besuch am Arts et Métiers.



Mir brauchen haut an der Formatioun vun de Schüler vun allem, also et gëtt all Beruff gebraucht, sou de Premier. Ma um Terrain géif et eng Revolutioun ginn an dat wier déi vun der Digitalisatioun. Als Premier wier de Xavier Bettel traureg, wann déi Plazen, déi muer geschaf ginn, mat Leit misste besat ginn, déi aus dem Ausland kommen, well d'Land net amstand war, fir déi jonk Leit fit ze maachen fir dat, wat muer gefrot gëtt.

Beruffer, déi et laang Zéit gouf, wäerten nämlech verschwannen an Neier wäerten dofir an d Platz kommen, sou den Premier weider. Fir déi mussen d’ Schüler ausgebilt ginn.





Nei I-Sektioun / Reportage Sandra Schmit



