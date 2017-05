Vu Guantanomo op Esch: Negativbeispill gleeft u Präventioun (12.05.2017) Haut huet hien zu Esch mat Jonken iwwert Präventioun geschwat.

Dës Geschicht erzielt hien zanter Joren ëmmer nees. Hie well en Negativ-Beispill fir déi Jugendlech sinn. D'Politiker a ganz Europa zerbrieche sech d' Käpp: eng Léisung géint den islamisteschen Terror muss hir. De-Radikalisatioun ass eng méiglech Pist. Net fir de Mourad. Bei deenen, déi aus Campen nees zeréckkommen, misst d'Gesetz gekuckt ginn. Schëlleger misste bestrooft ginn, fënnt de Mourad. Onschëlleger eben net.D'Jugendhaus vun Esch huet de Mourad ganz no sengem Goût agelueden. Nämlech am Kader vun der Präventioun. Konkret radikal Tendenze géif et an hirem Ëmfeld net ginn.