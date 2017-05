En Donneschdeg den Owend war d'Gabriele Krone-Schmalz am Kader vun de Gespréicher Horizonte 2017 zum Thema "Fridden" am Trifolion zu Iechternach op Besuch.

Russland-Expertin Gabriele Krone-Schmalz war am Trifolion (12.05.2017) E Donneschdeg war d'Gabriele Krone-Schmalz am Kader vun de Gespréicher Horizonte 2017 zum Thema "Fridden" am Trifolion zu Iechternach op Besuch. Déi däitsch Journalistin huet an hirem Virtrag iwwert den Imageproblem vu Russland geschwat.

Verstoen heescht och versichen d'Welt aus der Perspektiv vun Aneren ze gesinn. Wann et ëm de Weste geet, géif dëse mat "deux poids et deux mesures" operéieren. De Westen hätt et verpasst Russland geopolitesch strategesch mat anzebezéien, sou d'Gabriele Krone-Schmalz.An hirem Virtrag am Trifolion huet d'Russland-Expertin och ëmmer nees verschidde Froen opgeworf. Wéi eng dat waren a wat Si soss nach gesot huet, dat weess d'Nathalie Reuter.