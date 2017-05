© RTL Radio Lëtzebuerg / Annick Goerens

"Gréng wierkt", dat ass den neie Slogan, mat deem Déi Gréng den 8. Oktober an d'Gemengewahle ginn, an deen e Samschdeg de Moien op hirem Kongress zu Déifferdeng virgestallt gouf.

Aktuell hunn Déi Gréng 77 Mandatairen uechter 38 Gemengen am Land, 32 Proporz- a 6 Majorzgemengen. Dovun 3 Buergermeeschter, 18 Schäffen an 56 Conseilleren.

Et hätt ee laang an och heiansdo frustréierend Joeren an der Oppositioun verbruecht, ma doraus hätt ee vill geléiert an trotzdem och vill beweegt. Dat sot den President Christian Kmiotek fir d'Ouverture vum Kongress. Ma a 5 Joer Regierung hätt ee méi ëmgesat wéi an 30 Joer Oppositioun. An d'Erklärung dofir wär einfach: "well gréng wierkt!"

© RTL Radio Lëtzebuerg / Annick Goerens

Fir Déi Gréng sollen awer och weiderhin net d'Posten am Virdergrond stoen, mä de Wahlprogramm mat deem ee sech den Erausfuerderunge vu Muer kéint stellen. De gréngen Gemengewahlprogramm baséiert dofir op 3 nohaltegen Pilieren: Ëmwelt, Economie a Soziales. D'Gemenge wären d'Virreider vun nohalteger Politik a kéinten op lokalem Niveau immens vill bewierken, sou nach den Christian Kmiotek.