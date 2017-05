Et war domadder ugaang, datt e Mann seng Frëndin geschloen an dono virun d'Dier gesat huet. Wéi d'Police geschellt huet, huet sech erausgestallt, datt de Mann voll war. Hannert der Dier gouf du viru gestridden an dunn huet sech och nach de Papp vum Mann agemëscht.



Den alkoholiséierte Mann ass och vis-à-vis vu sengem Papp aggressiv ginn an doropshin hunn d'Beamten decidéiert, him Handschellen unzedinn. Hien huet sech massiv dogéint gewiert a gouf vu senger Frëndin a sengem Papp ënnerstëtzt. Um Enn huet och nach d'Mamm sech an den Zodi agemëscht.



De Mann huet ee vun de Beamten mam Hals geholl an déi 4 sinn dunn op eng Kéier zesummen op d'Police lass gaang. Där ass et awer gelongen d'Situatioun ze meeschteren a Verstäerkung ze ruffen.

Zwee Beamten goufe liicht verwonnt.



Op Uerder vum Parquet gouf de Mann festgeholl, seng Elteren a seng Frëndin goufe protokolléiert.