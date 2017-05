Kuerz no 19 Auer e Freideg den Owend krut d'Police gemellt, dass e puer Persounen an enger Bensinsstatioun zu Mäertert geklaut hätten. Si konnte flüchten.

Déi Onéierlech haten e puer Fläschen Alkohol matgoe gelooss a sinn duerno mat engem schwaarzen Auto geflücht. D'Police huet eng Sichaktioun lancéiert. Kuerz drop gouf d'Gefier an der Route du Vin zu Briedemes gesinn.Zu Réimech ass de Chauffer vum Gefier laanscht eng weider Policepatrull gefuer. Ee Beamten, deen aus dem Déngschtwon geklomme war, konnt knapp aus de Féiss kommen. Am Rondpoint zu Remerschen hu sech de Fluchtwon an en Auto vun der Police dunn ze pake kritt, ma de Chauffer ass och duerno net stoe bliwwen. E Beamten huet doropshin op den Auto geschoss. D'Pneue goufen 2 Mol getraff, ma och dat huet d'Brigangen net gehënnert weiderzefueren.Hir Flucht goung zum Schluss iwwert d'Bréck eriwwer an Däitschland, wou d'Police si aus den Ae verluer huet an d'Poursuite ofgebrach gouf.