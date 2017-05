Déi 4 stinn am Verdacht, zu Virton agebrach ze sinn. Wéi se am Grand-Duché op der Areler Autobunn an e Stau gerode sinn, si se "per pedes" ugeblockt ...

E Samschdeg de Mëtteg géint 17.30 Auer koum et op der Areler Autobunn (A6) zu engem ongewinnten Tëschefall ...En Auto mat franséische Placke koum mat Vollgas op e Stau, deen op der Héicht vu Bartreng/Helfenterbréck (beim Hornbach) entstane war, duergerannt, huet dunn awer um Enn gebremst an déi 4 Leit, déi am Gefier souzen, sinn aus dem Auto gesprongen an hu sech duerch d'Bascht gemaach.D'Police vu Virton war hannert dem Auto hier, wëll déi 4 Leit a Fro kommen, fir eng Partie Abréch bei Virton. D'belsch Beamte sinn hinnen nogefuer, hunn d'Poursuite awer op der Grenz ofgebrach ... wat déi Verdächteg awer vläicht guer net matkritt hunn.D'Lëtzebuerger Police sicht elo no de 4 Verdächtegen a réit de Léit an der Ëmgéigend vu Bartreng an Helfenterbréck kee mam Auto matzehuelen.Eng vun de Persounen, no deene gesicht gëtt, huet laang blond Hoer. D'Police geet dovun aus, datt déi 4 Rucksäck bei sech hunn.