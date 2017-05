© RTL-Archiv

De Camille Studer ass vu senger Funktioun als Éierepresident vun der Jeeërfederatioun zréckgetrueden. Iwwer 20 Joer stoung hien un der Spëtzt vun der Federation Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg, dono war hien 12 Joer Éierepresident.Mat der Aart a Weis, wéi den aktuelle President Georges Jacobs mat de Membere géing ëmsprangen, kéint hie sech mam beschte Wëllen net méi identifizéieren, sou de Camille Studer, deen a sengem Lieserbréif am "Lëtzebuerger Wort" vum Samschdeg och präziséiert, dass de President vun der Federatioun a kengem Dossier eppes géing ënnerhuelen.E Sonndeg ass zu Klierf Generalversammlung vun der Jeeërfederatioun an do kéint et méi héich hiergoen: De fréiere President huet d'Jeeër nämlech opgefuerdert, dem Georges Jacobs no senger Ried mat "standing ovations" Merci ze soen, dass e si esou am Stach gelooss hätt.Et geet bei dësem Sträit, ënnert anerem, ëm d'nei Op- a Verdeelung vun de Juegdlousen.