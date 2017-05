Nodeems d'Beamten, mat Hëllef vun hirer Päif, den Automobilist wollte stoppen, ass hie mat héijer Vitesse iwwert d’Pannespuer fortgerannt, konnt awer méi spéit bei der Sortie Steebrécken gestoppt ginn.De Chauffer hat e Fuerverbuet vun e puer Joer an et huet sech och nach erausgestallt, datt et sech beim Gefier ëm deen Auto handelt, dee virdrun an een Accident op der Areler A6 verwéckelt war a sech duerch d'Bascht gemaach hat.Den Alkoholtest war positiv an op Uerder vum Parquet gouf protokolléiert, den Auto saiséiert.