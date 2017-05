E Samschdeg den Owend hunn d'Fans vu Benfica Lissabon et am Garer Quartier e bëssen ze bont gedriwwen. D'Police huet misse geruff ginn.

Och bei der EM d'lescht Joer, wéi Portugal Europameeschter ginn ass, gouf kräfteg gefeiert... © RTL Archivbild

D'Supporte vum portugisesche Football-Veräin hu spontan op der Strooss gefeiert, nodeems Benfica 5:0 gewonnen hat. D'Police gouf alarméiert an et goufen direkt e puer Patrulle vun Esch, Capellen a Miersch als Verstäerkung ugefuerdert.D'Avenue de la Gare huet zäitweis misse fir den Trafic gespaart ginn. Et goufe Knupperten a Liichtfackelen, déi sougenannte Bengalos, ugezünt. Zu seriéisen Tëschefäll koum et awer net, wéi d'Police schreift.Kuerz no Mëtternuecht hat sech d'Situatioun nees berouegt.

Och zu Esch, um Boulevard Kennedy, haten Dosende vu Leit méi oder manner ausgeloosse gefeiert. Och hei gouf et keng gréisser Problemer.



Ma och op anere Plazen am Land, huet d'Police missen agräifen, well an der Nuecht ze vill Kaméidi gemaach gouf:

Koplescht, rue de Mersch

Harel, rue Bierg

Ettelbréck (am Schoulhaff)

Bettenduerf, rue du Cimetière

Mäerzeg, rue de Michelbouch

Schieren

Péiteng, route de Longwy, rue de l’Eglise

Déifferdeng, rue Michel Rodange

Käerjeng, avenue de Luxembourg

Beetebuerg, route de Mondorf

Diddeleng, rue de la Libération

Téiteng, rue de Rumelange

Esch/Uelzecht: rue de Turin, place de la Résistance, rue du Brill, rue de Belvaux, rue du Canal

Rëmeleng, rue de l’Usine

Iechternach, route de Luxembourg

Grondhaff

Stad Lëtzebuerg: rue de la Fonderie, côte d’Eich, rue de Strasbourg, rue de l’Hippodrome,

Fiels, rue de Mersch

Bierberech, rue Principale

Steesel, rue de la Libération

Uewerpallen