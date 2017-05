X

Mat Informatiounsstänn, flotte Spiller fir Kanner an och Ateliere fir zukënfteg Elteren an déi, déi et scho sinn, huet d'Kannerklinik d'Leit e Sonndeg op Stroossen gelackelt. Do gouf net nëmme versicht de Kanner, mat Hëllef vun der "Petzi Klinik", d'Angscht virun der Urgence a virum Spidol ze huelen, och als Famill konnt ee sech schlau maachen, wéi een zum Beispill Accidenter doheem verhënnert oder wat am Eeschtfall ze maachen ass.Natierlech huet d'Kannerklinik dës Geleeënheet genotzt, sech am Detail ze presentéieren, wat hir Ziler sinn a wéi si schaffen.