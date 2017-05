E Mëtschekrich an der Abteistad? Dat geet net, mengt de Minister an zitt de Stecker op Twitter.

@wirtzepol Keen Eechternoacher Mëtschekrich. Et bleift alles beim Alen. #LCE — Claude Meisch (@MeischClaude) May 13, 2017

E Stuerm am Waasserglas ... oder besser an der Abteistad? Duerno gesäit et elo op d'mannst emol net méi aus, well den Educatiounsminister Claude Meisch huet um Samschdeg e Muechtwuert gesprach - oder éischter getwittert:"Keen Eechternoacher Mëtschekrich. Et bleift alles beim Alen. #LCE"Dee Bäcker, deen zanter Joren zu Iechternach an de Schoulhaff gefuer komm ass, fir do an der Paus de Schüler Bréidercher a Mëtschen ze verkafen, dee sollt ofgeléist ginn - duerch Restopolis, déi jo zu Lëtzebuerg d'Schoulkantinne geréieren.Zu Iechternach hu vill Leit gefaart, elo géif eng Traditioun geaffert ginn a well de "Kënnegungsbréif" vum LCE-Direkter och nach esou stënterlech beim Bäcker ukomm wier, huet déi Causa direkt héich Welle geschloen - virun allem op Facebook, wou den LCE-Bréif an d'Bäcker-Reaktioun online gesat gi waren.Och den Elterecomité hat sech an där Saach zu Wuert gemellt, och op Facebook an dat mat däitleche Wierder, huet awer gläichzäiteg betount, datt de Fall gekläert géif ginn, awer net op der Strooss an och net op Facebook ... Dat war um Sonndeg de Moien ...Op Facebook gouf den Direkter och a Schutz geholl - hien hätt just eppes gekläert, wat bis elo am Fong esou net ganz korrekt gereegelt gewiescht wier ...Ma wéi och ëmmer, deen Ament war d'Feier ewell aus, éier et richteg u war, well de Minister Meisch schonn um Samschdeg getwittert hat, datt et zu Iechternach am LCE net zu engem Changement kënnt - an anere Wierder: D'Kierch bleift am Duerf an de Bäcker am Haff!O-Toun Meisch: "Keen Eechternoacher Mëtschekrich. Et bleift alles beim Alen. #LCE"