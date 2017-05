© Police

Kuerz no 13 Auer war et zu engem Feier am Daach vun enger Residence am Zentrum vu Maacher komm.Op der Plaz waren zwou Ambulanze vu Mäertert, de Samu vun Ettelbréck, d'Air Rescue an d'Zentere Maacher-Mäertert, Manternach, Fluessweiler a Réimech.An och d'Police an de Groupe de support psychologique vun der Protex.Beim Feier goufen, esou den 112, zwou Persoune blesséiert.