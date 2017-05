© Joel Detaille / Radio Radio Lëtzebuerg

Vum nächste Schouljoer u gëtt et dowéinst Reajustementer bei der Stagezäit vun neien Enseignanten.Déi eenzel Schwaachstelle beim Stage sollen esou vun der Rentrée u behuewe ginn.Beispillsweis ginn d'Formatioune méi flächeweis iwwert d'ganz Schouljoer verdeelt an esou fixéiert, dass all Stagiaire-Enseignant maximal nach just eemol d'Woch an eng Formatioun muss oder ka goen.Dernieft gi verschidde Formatiounen och schonn Ufank September, also an den zwou Woche virun der Rentrée, ugebueden. An den éischten zwou Wochen no der Rentrée sinn da keng Coursen méi.