Da gëtt am Prinzip d'Bauruin vun der Petite Marquise op der Maartplaz ofgerappt. Um Méindeg goufen et Detailer op enger Pressekonferenz am Trifolion.



Am Juni gëtt d'Ausschreiwung fir d'Ofrappaarbechten lancéiert. Dat delabréiert Gebai gehéiert zanter dem leschte Mount der Iechternacher Gemeng. Déi hat bekanntlech unanime decidéiert fir d'Marquise ze kafen, fir datt et endlech an dësem leidegen Dossier virugeet. Kafpräis 3 Milliounen Euro. D'Gemeng wëll dann och de Bauhär bleiwen.



Geplangt ass datt de Projet am Juli 2020 ofgeschloss kéint sinn. Déi eigentlech Aarbechten sollen dem aktuelle Plang no am Oktober d'nächst Joer ufänken.





D'Gemeng baséiert sech op de PAP, dee scho viru Joren fir d'Marquise ausgeschafft gouf. Dee Projet mat der Firma Parabor war um Enn aus finanzielle Grënn am Sand verlaf. Virgesinn awer waren deen Ament eng Gesamtsurface vu 7.000 m2, dovunner 2.650 m2 Wunnfläch fir ronn 30 Wunnengen an 1100 m2 fir Commerce an 32 ënnerierdesch Stellplazen.Den Iechternacher Buergermeeschter Yves Wengler ass gudder Déng, d'Marquise nees mat Liewen gefëllt ze kréien. D'Wunnenge sollen u Privatleit verkaf ginn. Et wieren der scho vill, trotz dem héije Präis, intresséiert. Virun allem eeler Leit.D'Geschäftssurface wëll d'Gemeng duerno selwer halen a verlounen. Esou kéint ee steieren, wien erakënnt a wéi héich de Loyer ass, huet et geheescht. Erkläertent Zil ass et op alle Fall, datt d'Petite Marquise nees hir Terasse kritt. Déi traditionell Fassade soll bekanntlech visuell nees sou opgebaut ginn, wéi se war.