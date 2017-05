Déi véier presuméiert Abriecher, déi e Samschdeg am Nomëtten um Stater Contournement an e Stau gerode waren a sech dunn zu Fouss iwwert d'Leitplanken duerch d'Bascht gemaach hunn, konnten net erëm fonnt ginn.



Dat si mer op Nofro hi vun der Police gewuer ginn. No de Leit war am Raum Bartreng-Helfënterbréck gesicht ginn.

Déi 4 Persoune ware virdrun an eng Course Poursuite mat der belscher Police verwéckelt. Si gi verdächtegt, eppes mat Abréch am Raum Virton ze dinn ze hunn.



Police warnt: 4 Verdächteger am Raum Bartreng zu Fouss ënnerwee