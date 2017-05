An engem Communiqué geet Rieds vun engem Cours "fourre-tout", an deem et net ëm Inhalter a Methode geet, mä just drëm, datt d'Kanner d'Wuert kriten an datt e bësse géing diskutéiert ginn. Op d'mannst wier datt d'Impressioun, déi een an de "Kick-off"- Reuniounen sou kritt hätt.



Dëst géing weisen, datt et der Regierung just drëm goung, fir e Kompromëss tëscht laizisteschen a reliéise Vertrieder ze sichen, bedauert de Cercle, fir deen esou e Cours Zäitverloscht ass.