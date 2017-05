An der Moyenne hunn d'Menagë e Patrimoine am Wäert vun eppes iwwer 730.000 Euro. All 4. Stot huet méi wéi eng Immobilie. Knapp 55% vun de Menagen hunn eng Schold, meeschten wéinst dem Logement. Déi läit am Schnëtt bei ronn 252.000 Euro.