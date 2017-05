De geplangten Tracet, deen dem wëlle vun der Regierung no gebaut soll ginn, geet duerch eng Natura 2000-Zon

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Joel Detaille / RTL Radio Lëtzebuerg

D'Gemeng vu Suessem stäipt sech weiderhi géint de geplangte Käerjenger Contournement, deen dem Wëlle vun der Regierung no jo no der Variant 2 soll gebaut ginn.

Mam geplangte gutt 4.200 Meter laangen Tracet, deen deels och duerch eng Natura 2000-Zon soll lafen, kënnen déi Suessemer sech net ufrënnen a proposéieren an enger Brochure a mat engem Video Alternativen zu enger weiderer Strooss, déi an hiren Aen de Verkéiersproblem an der Regioun net nohalteg géif léisen.

Et plädéiert een derfir, dass méi op d'Reduktioun vun NOx-Emissioune gesat gëtt, sief et duerch e Verstäerke vum ëffentlechen Transport, dem Co-Voiturage oder dem Schafe vu neie Park&Riden.

D'Suessemer Gemengeresponsabel hunn och um Méindegnomëtteg annoncéiert, dass Si d'Uerteel vum Verwaltungsgeriicht, wou Si Plainte géint de Projet gemaach hunn, juristesch genee op de Leescht wëllen huelen.