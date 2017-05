Um fréie Sonndeg de Moien ass de Beamte vun der Police an der Rue de Bouillon an der Stad eng schwéier blesséiert Persoun opgefall.

De Mann louch net weit vun enger Disko ewech um Buedem. Wéi sech erausgestallt hat, war hie mat enger him onbekannter Persoun unenee geroden. No der Kläpperei wier dës Persoun an e groe Mercedes geklommen an a Richtung Hollerech fortgefuer. D'Placke vum Won konnt d'Affer net erkennen.Den onbekannte Mann hat e Brëll un an den Trikot vun der spuenescher Nationalequipe.All d'Indice iwwer d'Identitéit vum presuméierten Täter, respektiv der Adress, wou een de Mann fanne ginn, si fir d'Police aus der Stad um 4997-4500.