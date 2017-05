Vun e Dënschdeg Hallefnuecht u kascht de Liter 95er hei am Land maximal 1,154 Euro, dat ass eng Hausse vun 2,2 Cent.

De Präis vum Liter 98er klëmmt ëm 2,3 Cent op 1,220 Euro de Liter.De Liter Diesel kascht dann 0,972 Euro, wat eng Hausse vun 1,6 Cent ass, 1,1 Cent sinn et beim Äerdgas, deen op 0,680 Euro de Kilo klëmmt.1,7 respektiv 1,8 Cent sinn et beim Mazout. Souwuel de schwiefelfräien (10 ppm), wéi och de schwiefelaarme (50 ppm) Mazout kaschten dann 0,519 Euro de Liter.Beim Mélange 2-T ass et eng Hausse vun 2,2 Cent de Liter op elo 1,654 Euro.