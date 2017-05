Mam Vëlo op d’Schaff (15.05.2017) Bis den 31. Juli leeft nach d'Aktioun "Mam Vëlo op d'Schaff, respektiv an d'Schoul".

Den Eric Wagner ass Sportler duerch an duerch. Den Triathlon huet dem Elvenger et ugedoen. Wann hie sech um Vëlo op de Wee op d'Aarbecht mécht, schléit hien zwou Mécken mat engem Schlag: hie bewegt sech an entgeet dem Stau. Iwwer Elleng Gare, Welfreng, Méideng, Mutfert an iwwer de Vëloswee op Sandweiler goung et fir de gebiertege Miseler. No ronn 45 Minutten war den Eric Wagner um Findel bei der Air Rescue ukomm.Vu Paräis ass d'Christine Tousch. D'Mataarbechterin bei RTL ass velofanatesch. Ronn 7 Kilometer wunnt si vum Kirchbierg ewech. A no der Schaff geet et mat vill Freed op de Vëlo. Dat hëlleft fir ofzeschalten.Bis den 31. Juli leeft nach d'Aktioun. An där Zäit sol een op d'mannst 15 Mol mam Vëlo gefuer sinn.