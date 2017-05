Obwuel hiert d'Kand d'Urgence an d'Kannerklinik iwwerstallt gouf, huet d'Mamm misse mat hirem Meedchen iwwer 3 Stonnen an der Salle d'Attente waarden.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Kritik un der Kannerklinik (15.05.2017) Extrem laang Waardezäiten an der Urgence, Feeldiagnosen, eng schlecht Organisatioun a Personalmangel... Dat sinn d’Reproche vu villen Elteren, déi schonn emol hu missen d’Kannerklinik besichen. Dozou gehéiert och d'Sandy Schmit. Si huet och éischter schlecht Erfarunge gemaach.

Och d'Sandy Schmit huet éischter schlecht Erfarunge gemaach, wéi hiert Meedche bal eng Woch no enger Mittelohrentzündung héich Féiwer gemaach huet a si du mat him an d'Urgence vun der Kannerklinik goung.Dat war awer den Ufank vun enger Prozedur, wou vill vun de Kritikpunkten un der Kannerklinik sech bemierkbar gemaach hunn ...