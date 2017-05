© AFP-Archiv

Et wier eng politesch brisant Renconter gewiescht, schreift um Dënschdeg d'Lëtzebuerger Wort.



De Finanzminister Pierre Gramegna hat Enn Abrëll de Vize-Brexit-Minister David Jones empfaangen. Wéi et heescht, stoung des bilateral Renconter awer net an der offizieller Agenda vun der Regierung a bis ewell wier och näischt dovu gewosst gewiescht.



Dem Wort no kéint des geheim Renconter fir Lëtzebuerg, op EU-Niveau ee Problem vu Credibilitéit duerstellen.



Den David Jones, dee sech zesumme mam britesche Brexit-Minister David Davis ëm den Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU soll këmmeren, wier awer net nëmme mam Minister Gramegna mä och mat Deputéierten a Vertrieder vun der Lëtzebuerger Finanzplaz zesummekomm. Déi Informatioune leien der Zeitung vir.



Wéi et heescht, wier des Renconter wahrscheinlech net ouni Grond geheim gehale ginn. Well u sech hunn déi 27 EU-Länner ofgemaach an de Brexit-Verhandlunge mat enger Stëmm ze schwätzen an hu sech kloer géint ee Cavalier-Seul ausgeschwat.



Och wier den Timing vum Rendez-vous brisant, well just e puer Deeg drop war den EU-Spezialsommet iwwert de Brexit.



De Finanzministère huet géintiwwer dem Wort confirméiert, dass et effektiv zu dëser Renconter tëscht dem Pierre Gramegna an dem Vizeminister koum, dëst op Initiativ vum briteschen Ambassadeur.



Et wier ëm ee Meenungsaustausch iwwert d'Situatioun nom Brexit gaangen. Et wier nach d'Präzisioun vum Finanzministère gewiescht, dass een net elo eréischt géif reegelméisseg mat der britescher Regierung schwätzen.