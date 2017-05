Den nationale Syndikat vun den Enseignante begréisst d’Majoritéit vun de Mesuren, wéi zum Beispill dass an den éischten zwou Woche vum Trimester, respektiv um Enn dovun, keng Course méi organiséiert ginn.

Allerdéngs gesäit een d’Mesure fir verschidde Coursen och schonns virun der Rentrée, also Ufank September unzebidden éischter skeptesch. Dës Initiativ wier zwar gutt geduecht, mä an der Realitéit schwiereg ëmzesetzen an den Ae vum SNE, wou ee sech och eng nach besser Concertatioun wënscht tëscht den Acteuren, déi an de Stage implizéiert sinn.



PDF: De Pressecommuniqué vum SNE.