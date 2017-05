Beim klenge Bouf, deen am Mee 2013 am Alter vun 10 Wochen an d'Klinik koum, ware virop zwee Bluttergusse festgestallt ginn an e Broch vun engem Schlësselbeen. Bei weideren Analyse goufen dunn nach méi al Bréch vun 3 Rëpper a méi eng al Gehirbluddung diagnostizéiert ...En Dënschdeg de Moien ass de Prozess dunn awer e bëssen anescht verlaf wéi erwaart, well no zwee Zeie koum et zu enger Ënnerbriechung vun der Sëtzung. Doropshin huet d'Presidentin vum Geriicht d'Fro no enger weiderer Expertise an de Raum gestallt, well de Beschëllegten awer am schlëmmste Fall liewenslängleche Prisong riskéiert; virun deem Hannergrond wéilten d'Riichter Informatiounen dozou hunn, wéi d'Kand haut drun ass. Well de Me Says als Affekot vum Ugekloten an d'Vertriederin vum Parquet net dogéint waren, gouf festgehalen, dass den 31. Mee en Uerteel heizou gesprach gëtt.Um Ufank vun der Sëtzung hat de Beschëllegte kuerz ausgesot, un de Virwërf wär näischt drun! Fir de Mann, deemools de Frënd vun der Mamm hirer Schwëster, wär him de Bëbee vum Aarm gerëtscht, woubäi d'Schlësselbee gebrach wär; vun den anere Blessure wëll hien näischt wëssen.Dogéint huet enger Geriichtsmedezinerin no de Gros vun de Blessuren drop higedeit, dass d'Kand e Schütteltrauma hat, spréch gerëselt gouf. Et wär awer wuel zu zwee ënnerschiddleche Faite komm, well z.B. d'Rëppebréch méi al ware wéi de Broch vum Schlësselbeen; d'Gesamtbild géif awer a Richtung Gewalt géintiwwer dem Bëbee goen. Fir d'Expertin wär d'Ausso vum Mann, de Jong wär him vum Aarm gerëtscht, ma hien hätt en nach ze pake kritt, net gëeegent. An hiren Ae war kloer, dass, wann de Béifchen net gefall wär, et net zum Broch vum Schlësselbee komm wär.Dono hat nach e Kannerdokter erkläert, dass d'klengt Kand ganz schlapp war a blo Plazen hat, déi fir deen Alter onüblech waren. D'Gesamtbild hätt net op Krankheeten higewisen; villméi wären duerch ë.a. d'Bréch an d'Bluddungen all d'Critèrë vun engem Schütteltrauma erfëllt a géifen d'Blessuren net mat der Versioun vum Ugekloten iwwerenee stëmmen. De Medeziner huet nach betount, dass et dem Béifche 6 Méint dono, wéi hien en erëmgesinn huet, besser goung; allerdéngs wären eventuell Sequellen eréischt mat ëm déi 10 Joer festzestellen. Nawell dierft et zu enger Expertise an déi Richtung kommen!