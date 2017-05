dem Dat hunn déi Responsabel op enger Pressekonferenz annoncéiert. D’Zil vum Projet ass et, an de Lëtzebuerger Gemengen pestizidfräi Blummen ze notzen, fir d‘Ausstierwen vun de Beien z’evitéieren. Eng 30 hu bis ewell matgemaach.

De Gros dovunner kënnt aus dem Norde vum Land. Bauschelt, Wëntger, Woltz a Buerschent sinn ënnert anerem déi Gemengen, déi matgemaach hunn. Donieft hëllefen awer och 9 Produzenten, erkläert Marianne Kollmesch vun der Emweltberodung. Et wier eng aner Aart a Weis, fir ze produzéieren. Et misst nach vill Erfahrungsaustausch gemaach ginn.



Wéinst de Pestiziden an dem Reduzéiere vun den natierleche Liewensraim sinn aktuell 10 Prozent vun de Hunnegbeien a 25 Prozent vun de Wëllbeien menacéiert. Dowéinst sëtzen déi 3 Associatiounen virun allem op d’Notzen vun Zierplanzen.



An Zukunft gesäit d’EU-Kommissioun vir, déi 3 beieschiedlesch Gëfter Neonicotinoide, Imidacloprid an Thiamethoxam vum Marché ze huelen. De Gesetzesprojet muss awer hei nach duerch déi national Parlamenter goen. Ma och op nationalem Niveau misst nach vill gemaach ginn. Greenpeace no gouf de Landwirtschaftsministère virun kuerzem op en Neits opgefuerdert, am Kader vum nationalen Aktiounsplang, déi geféierlech Pestiziden ze verbidden, betount Martina Holbach. Et géif ee ech Mesuren an ee Zäitplang, awer och Chifferen vun der Regierung erwaarden.

Bal d’Halschent vun de Pestiziden, déi aktuell an der Lëtzebuerger Landwirtschaft an den Asaz kommen, stinn op der Schwaarzer Lëscht vu Greenpeace.