An 1. Instanz war de Mann dowéinst nach zu enger Prisongsstrof vu 15 Joer an zu engem Fuerverbuet vun zwee Joer veruerteelt ginn.Sou wéi de Vertrieder vum Parquet général et a sengem Requisitoire gefuerdert hat, gouf net méi versichten Doutschlag, mä just nach Coups et blessures involontaires zréckbehalen.Donieft hunn déi zweet Riichter festgehalen, dass d'Affer keng Provisioun vu 25.000 € zougesprach kritt.