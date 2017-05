Deemno bleiwen déi 6 Ugekloten, 3 Dokteren an 3 Infirmieren, fräigesprach.Den 20 Joer ale Mann war deemools un enger Iwwerdosis Methadon gestuerwen.6 Leit hate sech dowéinst misse veräntweren, dorënner den Ex-Psychiater vum Prisong, fir deen et net déi éischt Affär an deem Genre war: An zwou aneren Affäre vun Doudesfäll am Prisong hat de Mann déi eng Kéier vun engem Non-lieu profitéiert a war déi aner Kéier fräigesprach ginn.