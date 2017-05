Méi ewéi 50 Concernéierter wieren um Institut de pédagogie religieuse gewiescht an hätte mat engem Bachelor-Diplom ofgeschloss.

D'Enseignanten, déi bis ewell un de Bistum affektéiert waren, gi jo lo vun der Regierung iwwerholl.



De chrëschtleche Gewerkschaftsbond rifft d'Regierung derzou op, fir Ongläichheeten aus der Welt ze schafen. Verlaangt gëtt an deem Kontext eng direkt Adaptatioun vum entspriechende Règlement grand-ducal an zwar retroaktiv op den éischten Oktober 2015.

Luxembourg, le 16 mai 2017 – Le LCGB demande une reconnaissance immédiate des études et du niveau de qualifications des enseignants de religion détenteurs d’un « Bachelor ». Suite à l’introduction de la carrière « Bachelor » en pédagogie pour remédier à la situation floue des chargés de cours, plus que 50 enseignants de religion ont suivi des formations au sein de l’institut de pédagogie religieuse et obtenu un diplôme « Bachelor » afin de solidifier leur situation professionnelle.

Avec l’annonce du gouvernement d’abolir l’enseignement religieux à l’école fondamentale, les salariés concernés seront pourtant repris par le gouvernement luxembourgeois de leur employeur actuel, l’Archevêché de Luxembourg, sous leurs conditions de rémunération antérieures sans considérer les nouveaux diplômes acquis.

Le LCGB revendique par conséquence une adaptation immédiate et rétroactive au 1er octobre 2015 du règlement grand-ducal, qui définit les subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion afin de créer des conditions identiques aux chargés de cours en pédagogie.

Outre ce traitement inégal, l’abolition des cours de religion mène à la détérioration des droits des salariés au niveau des questions suivantes :

- la tâche stable de l’enseignant sera transférée au sein du pool des remplaçants avec plus de variations au niveau de l’horaire de travail ;

- la définition d’une tâche à plein temps variera selon le type d’enseignement (fondamental, secondaire, éducation différenciée, auxiliaire d’éducation, etc.) ;

- la procédure transitoire sera considérée comme recrutement (et non comme transfert) ;

- les enseignants devront à nouveau suivre des cours pour des qualifications déjà acquises ;

- l’accès aux postes au sein de l’enseignant fondamental va être restreint et une priorité spécifique ne sera pas accordée.

Le LCGB demande au gouvernement d’adapter avec effet rétroactif les carrières de « Bachelor » en éducation religieuse et de payer des salaires équitables pour un travail tout à fait comparable fourni par des agents du même niveau de qualification au sein de l’éducation nationale.

Le LCGB incite le gouvernement à agir rapidement tout en clarifiant les conditions de travail et en tenant compte des situations professionnelles et privées des agents concernés, qui n’ont pourtant pas choisi cette modification substantielle de leur parcours professionnel. L’abolition de l’enseignement religieux est issue d’une initiative gouvernementale.