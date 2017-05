X

Amnesty International: Rep. Claudia Kollwelter



281 Leit sinn zejoert ëmbruecht ginn, wëll si sech fir d'Mënscherechter agesat hunn. Ënnert dem Slogan "Osons le courage" huet Amnesty International en Dënschdeg eng Campagne lancéiert, fir sech fir d'Mënscherechtsverdeedeger staark ze maachen. An deem Kader hunn zu Lëtzebuerg ronn 20 Aktiviste mam Vëlo en Tour vu 5 Ambassade gemaach, fir hinnen de Rapport iwwert d'aktuell Situatioun virzeleeën an hinnen e Message mat op de Wee ze ginn ...

D'britesch, d'amerikanesch, d'tierkesch, d'chinesesch an d'russesch Ambassade zu Lëtzebuerg sollen engersäits wëssen, datt d'Campagne lancéiert ass, ma och datt Amnesty International hiert Land am A behält, fir ze kucken, wéi d'Mënscherechtsverdeedeger an hirem Land traitéiert ginn.De President vun Amnesty International Lëtzebuerg, David Pereira, betount, datt et vill Leit gëtt op der Welt, déi sech fir d'Mënscherechter an d'Meenungsfräiheet asetzen an zum Beispill bereet sinn, Gesetzer ze kritiséieren, déi hire Sënn verluer hunn. Et kann net sinn, datt dës Leit a Gefor sinn fir dat, wat se maachen: Viséiert wieren hei net just Regierungen, ma och arméiert Gruppen, Entreprisen an aneren Acteuren; 2016 wieren an 22 Länner immens vill Leit an de Prisong gestach ginn ...D'Methoden, wéi d'Affer verfollegt ginn, si ganz variabel. Gesetzer ginn heifir benotzt, Iwwerwaachungen oder och nei Technologien a sozial Netzwierker, erkläert den Direkter vun Amnesty Lëtzebuerg, Stan Brabant: Déi Kombinatioun géif eng Gefor wéi ni virdrun duerstellen.Betraff sinn ënnert anerem Affekoten, Journalisten oder Studenten. Menacen an Aggressioune géint Mënscherechtsverdeedeger gouf et zejoert an net manner wéi 94 Länner. Den Direkter nennt e Beispill aus Groussbritannien, wou Journalisten iwwerwaacht goufen, vun der Regierung, fir datt déi un hir Sourcë kënnt.Um europäeschen Niveau huet den David Pereira, mat de Wahlen déi hannert eis, mä och virun eis stinn, awer en Hoffnungsschimmer. Ma egal wéi sech d'politesch Zukunft entwéckelt, Amnesty International géing weiderhi mat ganz vill Aktivisten a Memberen do stoen, fir ëmmer erëm op déi Punkten opmierksam ze maachen, déi fir eis alleguer wichteg sinn, wëll se am Interessi vum Mënsch sinn.