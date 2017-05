D'Nouvelle, déi am Feierkrop ze liese stoung, krute mer vum Ministère confirméiert.



Et handelt sech eisen Informatiounen no ëm e wëssenschaftlechen Employé, deen an der Division de la Santé au Travail et de l'Environnement agestallt war. Wat dem aktuell temporäir suspendéierten Beamten reprochéiert gëtt, deelt de Ministère net mat, wëll natierlech d'Présomption d'Innocence gëllt.

De Mann ass iwwerdeem och Vize-President vun der Asbl Akut, déi sech mat den schiedlechen Aflëss vun zum Beispill Zänn-Amalgam, Baustoffer an Elektrosmog op de mënschlechen Kierper auserneesetzt.



Ob d'disziplinaresch Enquête an engem Kontext mam Beamte senge benevollen Aktivitéiten ze gesinn ass, ass net gewosst.