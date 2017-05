Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De SEBES zu Esch/Sauer beim Stauséi liwwert 50 Prozent vum ganzen Drénkwaasser zu Lëtzebuerg. Wéinst dem Bevëlkerungswuesstem hei am Land geet d'Kapazitéit vum Drénkwaasser, dat de SEBES produzéiere kann, geschwënn net méi duer. Déi aktuell Anlag ass aus dem Joer 1969 a stéisst dowéinst technesch un hir Limitten. Eng nei Anlag entsteet de Moment zu Eschduerf, si huet eng méi grouss Kapazitéit, erkläert de Georges Kraus, Direkter vum Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre, well et ass net esou, dass de Stauséi ze wéineg Waasser géif liwweren.





Extrait Georges Kraus



166 Milliounen Euro kascht déi nei Anlag, zur Halschent gëtt dës Zomm vum Staat finanzéiert, de Rescht dréit de Konsument iwwert de Waasserpräis. Vun 2020, wann d'Anlag zu Eschduerf soll fäerdeg ginn, gëtt den Drénkwaasserpräis dowéinst ëm 20 Cent pro Kubikmeter méi deier.