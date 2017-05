D'Agenda 2030 war en Dënschdeg de Mëtteg de Sujet an direkt zwou Chamberkommissioun, där vun der Ëmwelt an den Affaires étrangères. Bei der Agenda 2030 geet et ëm eng nohalteg Entwécklung. 17 Ziler hu sech all d'Länner vun der Welt ginn, déi se bis 2030 wëllen ëmsetzen, zum Beispill keng Aarmut méi, keng Hongersnout, Klimaschutz oder eng gutt Bildung.

Am Regierungsrot ass d'lescht Woch de Rapport ugeholl ginn, wéi Lëtzebuerg déi Nohaltegkeetsziler wëll ëmsetzen, en Dënschdeg kruten d'Deputéiert dat vun de Ministere Carole Dieschbourg a Romain Schneider presentéiert. Et ginn am Ganzen 17 Haaptobjektiver mat 169 méi klengen Ziler. 4 Haaptpunkte si wichteg, sou d'Ministesch Carole Dieschbourg, virop déi sozial Inclusioun.

Et soll jiddereen dobäi gehale ginn an déi beschte Chancen a Bildung kréien. Den zweete grousse Punkt ass méi Diversifizéierung am Beräich vun der Economie dann och d'nohalteg Entwécklung, wéiee Wuesstem, Landverbrauch oder Mobilitéit. De leschte grousse Punkt beschäftegt sech mat der Fro, wéi mer eis natierlech Ressource besser geschützt kréien.

Am Juli presentéieren d'Ministeren Dieschbourg a Schneider hire Plang als eent vu 40 Länner virun der UNO zu New York. Am Hierscht gëtt heiheem och d'Zivillgesellschaft an den Debat matagebonnen.



