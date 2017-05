© SISCP

Wéi d'Pompjeeën op der Plaz ukomm sinn, hu si festgestallt, datt staarken Damp sech am Ofstellraum vum Botzpersonal entwéckelt hat. Si hunn erausfonnt, datt e Chargeur an engem Schaf Feier gefaangen hat. De Brand war séier geläscht an d'Raim konnte gelëft ginn.Op der Plaz waren déi Péitenger Pompjeeë mat 25 Mann a 6 Gefierer. Donieft waren och d'Permanence vun Nidderkäerjeng, eng Ambulanz vu Péiteng an déi Déifferdenger Police am Asaz.