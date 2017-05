Den Educatiounsminister Claude Meisch an de Generalsekretär vun den Europaschoulen Giancarlo Marcheggiano hunn um Dënschdeg d'Konventioun fir den dofir néidegen Agreement ënnerschriwwen.Am Abrëll 2015 hat déi nei International Schoul hiren Dossier agereecht, no engem Audit am Oktober zejoert vum Conseil d'Inspection vun den Europaschoulen, war et en Dënschden esouwäit.Den Agreement ass fir déi nächst 3 Joer an trëtt retroaktiv op den 1. September d'lescht Joer a Kraaft. No deenen 3 Joer gëtt e fir eng weider Period vun 3 Joer verlängert.Déi International Schoul zu Déifferdeng hat den 12. September 2016 hir Dieren opgemaach an zielt aktuell 161 Schüler vun 32 ënnerschiddlechen Nationalitéiten.Am Regierungsrot vum 5. Mee dëst Joer gouf festgehalen, déi schoulesch Offer weider auszebreeden. Dofir gouf ee Schoulgebai zu Esch op der Place Victor Hugo mat bäigeholl, dat den Ament nach een Deel vum Lycée Hubert Clement ass. An dësem Gebai ginn an Zukunft déi Sproochefilièren ugebueden, eng franséisch, eng englesch an eng däitsch.Lëtzebuergesch gëtt iwwregens op all de Sektiounen enseignéiert.