Direkt 3 mol hat et um Mëttwochmoie gerabbelt. Mol mat méi, mol mat manner Gefierer. Accidenter goufen et zu Ollem, Wolwen an op der A6 Richtung Stad.

Kuerz no 5.30 Auer waren zu Ollem an der Rue de Capellen 2 Autoen net laanschtenee komm. 1 Persoun gouf blesséiert.Kuerz no 8 Auer sinn zu Wolwen an der rue de l'Ermitage en Auto an eng Camionnette anenee gerannt. Och hei gouf 1 Persoun blesséiert.Um kuerz virun 9 Auer sinn dunn op der A6 direkt e puer Autoen anenee gerannt. Wéi bei den aneren Accidenter ass och hei 1 Persoun blesséiert ginn.