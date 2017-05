Archiv-Foto

Dobäi geet et jo drëms, dass a Krise-Situatiounen den Ausnamezoustand ka proklaméiert ginn, mat deem d'Regierung dann ouni d'gréng Luucht duerch d'Chamber ka legiferéieren.

Op enger Pressekonferenz um Mëttwoch de Moien huet den ADR-Deputéierten Roy Reding un Hand vun e puer Punkten opgelëscht, firwat des Gesetzespropositioun an den Aen vun der Reformpartei net sënnvoll, jo souguer geféierlech kéint sinn.



Vill ze flou wier nämlech den aktuellen Text formuléiert, a Mesuren zu der Sécherheet vum Land, géifen et souwisou scho ginn.



Roy Reding: Éischtens hu mer dat haut schonn, déi dote Méiglechkeeten. A wann déi, déi mer eis ginn hunn, net duer ginn, ma da komm mir huelen haut déi Gesetzer iwwert deen normale legislative Wee an der Chamber, déi mer menge misste geholl ze ginn. Den Alex Bodry weess dat selwer, well en huet an där Table-Ronde déi stattfonnt huet d'lescht Joer, mat enger ganzer Rei vu Spezialisten, wou kee fir den Etat d'Urgence war, huet e selwer gesot, ma mir huelen dat doten "pour ne pas avoir à muscler le droit commun". A genau do ass de Fall-Stréck. Well mer haut net de Mutt hunn, déi Gesetzer ze huelen, déi ee muss huele fir preparéiert ze sinn op d'Noutsituatiounen, dofir gi mer der Regierung e Blankoscheck. Dat ass an eisen Aen ganz einfach dee falsche Wee.



De Roy Reding





Ufank Mee sollt dat Ganzt jo schonn an der Chamber gestëmmt ginn. De Punkt gouf awer vum ordre du jour erof geholl well de Rapporter Alex Bodry deemools krank war.

Fir d'ADR wier et dann och am Beschte wann dee Punkt guer net méi op den Ordre du jour um Krautmaart géif kommen.