E Mëttwoch de Moien hunn déi Concernéiert virum Hotel op der Stater Gare manifestéiert. Wéi et heescht wieren och déi lescht Paien net ganz ausbezuelt ginn.De 15. Mäerz gouf den Hotel vum Dierwiechter zougemaach. Zënterhier, huet de Proprietaire Rolphe Reding awer just d’Paie vu 55 vun den 80 Salariéeën ausbezuelt, erkläert de President vun der Delegatioun, Alain Bonnet. An anere Wierder hu 25 Leit keng Pai kritt, am Abrëll guer keen an och am Mee ass wuel net mat engem Paiement ze rechnen.

Zanter der Fermeture, stéing d'Angscht an d'Ongewëssheet de Salariéeën an d'Gesiicht geschriwwen. Dem Alain Bonnet no, hätt de Proprietaire ëmmer nees annoncéiert, de Leit de Réck ze stäipen, wat hien awer bis ewell net gemaach hätt.



Well déi Betraffen eben duerch hire Kontrakt blockéiert sinn, sinn hier Zukunftspläng limitéiert.



De Gros vun den Salariéen, hätt iwwregens d‘Aarbecht am Hotel appréciéiert. Dat confirméiert och den Carlos Wembou, deen als Kach do geschafft huet. D'Horairen an d'Ambiance wieren ëmmer super gewiescht. Dat Ganzt wier immens traureg.



Viru kuerzem hunn déi Betraffen dann och eng Plattform gegrënnt, wou si sech géigesäiteg austauschen an ënnerstëtzen.