Am Regierungsrot gouf de leschte Freideg e Gesetzprojet ugeholl iwwert Modifikatioune vum Geschlecht a vum Virnumm am Etat civil.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Jeff Kieffer

Dës Ëmännerunge betreffen am konkreten de Code Civil. Esou ginn d’Rechter vun transsexuellen an intersexuelle Leit gestäerkt, wa se e Changement vun hirem Geschlecht oder eben dem Numm ufroen.

E Mëttwoch de Mëtteg gouf et Detailer iwwert dat Ganzt vum Justizminister.

Intersexuell / Reportage Joel Detaille



International Etude schwätze vun 0,6% vu Männer a Fraen, déi et weltwäit ginn, déi ënnert de Begrëff vun Transgender oder intersexuelle Leit falen.

Rechent een déi Statistik op de Grand-Duché héich, kéim een op ronn 3.700 Persounen, déi et bei eis gëtt.

Si kréie mat deem neie Gesetzprojet eng legal Basis fir, wann et hire Wonsch ass, am Etat civil d’Geschlecht an den Numm ze wiesselen. Bis ewell gouf sech reng op Jurisprudenzen um Geriicht baséiert.

An Zukunft ass kee medezineschen Avis méi noutwendeg, mä eng reng administrativ Demarche gëtt agefouert, seet de Justizminister Felix Braz.



Dat mécht een, well déi Leit jo net krank sinn, et ass keng Pathologie. Déi Leit sinn all eng Variante vun der Natur, eng Minoritär an der Zuel, déi awer esou normal ass, wéi all déi aner och, seet de Justizminister.

A genee dofir solle si och keng Steng an de Wee geluecht kréien. Erwuessener mussen deemno eng Demande beim Justizministère maachen, a Mineure mussen dat via hir Erzéiungsberechtegt maachen, meeschtens deemno iwwert d’Elteren.

Bleift d’Fro, wéi vill Leit iwwerhaapt a Fro kommen, déi vun dëse Modalitéite kéinte profitéieren?



Et sinn natierlech net déi 3.700, fir déi dat eng fundamental Fro ass, déi si beäntwert mussen hunn, fir ze liewen. Et sinn der awer méi, wéi ee vläit géif mengen, seet de Felix Braz. Op de Gerichter gouf et 2014 5 Fäll, déi eng Prozedur gemaach hunn an 2015 nach 4 Fäll. Mam neie Gesetz an der méi liichter Prozedur wäert déi Zuel awer an d'Luucht goen. Enger graffer Schätzung am Ministère no kéinten dat 3 bis 4 Mol esou vill Leit ginn, also esou 15 bis 20 Leit am Joer.

Am Raum steet den Ament awer och d’Fro iwwert d’Aféiere vun enger drëtter Geschlechts-Méiglechkeet, iwwert déi en interministerielle Grupp den Ament referéiert. Nieft Mann oder Fra soll et deemno an Zukunft och nach eng drëtt Méiglechkeet am Etat civil ginn, ‘‘weder Mann nach Fra‘‘.