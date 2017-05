© RTL Radio Lëtzebuerg / Dany Rasqué

Den Zoustand vun de Bëscher: Rep. Dany Rasqué



Den Zoustand vun de Beem ass net immens gutt. 38 Prozent vun de Bëscher am Grand-Duché si gestresst, sief et - zum Beispill - duerch Klimawandel oder Loftverschmotzung. Dat geet aus dem Inventaire ervir, deen d'lescht Joer an de Bëscher gemaach gouf. Am schlëmmsten ass den Zoustand bei den Bichen ...

... deen ass nach méi schlecht ginn an et muss ee soen, datt d'Biche schonn net ganz gesond waren. Zum enge wéinst engem Pilz, dee se d'lescht Joer haten, zum anere wéinst dem dréchene Wieder.Wichteg war et elo, Moossnamen z'identifizéieren, fir datt den Zoustand vun de Bëscher sech erëm ka verbesseren.Dat ass geschitt an d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg nennt als éischt en neit, dat am Gaang ass ausgeschafft ze ginn.Da ginn et vum nächste Méindeg un. D'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg: Bëschbesëtzer kréie gehollef, wa se zum Beispill méi nohalteg wirtschaften, wann Naturverjüngung gemaach gëtt, wann zum Beispill Beem mat Päerd oder mam Seel erausgeholl ginn, datt et net zu enger Buedemverdichtung kënnt. D'Ministesch schwätzt vun enger "Multitude u Mesuren", fir eng nohalteg Bëschgestion, wou dann och d'Ecosystemer solle gestäerkt ginn.En drëtte wichtege Punkt sinn déi. Si maachen ëmmerhi 46 Prozent aus an dofir wier et och wichteg, datt déi bewosst geréiert ginn, an als weidere Punkt zielt d'Ministesch dann deop: Esou soll zum Beispill de Wëldbestand kontrolléiert an adaptéiert gehale ginn, fir de Verbass ze vermeiden, virun allem bei de jonke Beem. An och de Lien mat der Mobilitéitspolitik wier wichteg, fir zesumme mam Transportministère eng besser Loftqualitéit ze erreechen an d'Klima ze schützen.Der Ministesch Carole Dieschbourg ass et wichteg, datt déi ganz Diversitéit an de Bëscher erhale bleift, dozou sollen all dës Mesurë bäidroen. Am Budget maachen déi iwwregens 1,75 Milliounen Euro aus.