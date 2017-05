X

Déi Gréng aus der Stad hunn e Mëttwoch hir Lëscht fir d'Gemengewahlen den 8. Oktober presentéiert.D'Spëtzekandidate ware scho méi laang bekannt, elo ass d'Lëscht komplett.Op där Lëscht sinn 13 Fraen a 14 Männer. Mat derbäi sinn, nieft der 1. Schäffe Sam Tanson an de Gemengeconseillere François Benoy, Carlo Back a Claudie Reyland, ënnert anerem och nach den Henri Goedertz, President vu "Stop Aids now", an d'Christa Brömmel vum CID-femmes.

Spëtzekandidaten

Sam Tanson

1ère Echevine de la Ville de Luxembourg

Conseillère d'État

Avocate

40 ans

Bonnevoie

François BenoyConseiller communalPolitologue, Coordinateur de natur&ëmwelt a.s.b.l.32 ansBonnevoieCarlo BackConseiller CommunalPhysicienRetraité65 ansBelair

Christa Brömmel

Chargée de projets socio-politique auprès de « CID | Fraen an Gender »

51 ans

Gasperich

Maria Eduarda De Macedo

Fonctionnaire de l'Union européenne

Psychologue

Traductrice

58 ans

Beggen

Catia Fernandes

Porte - parole de déi jonk gréng

Coordinatrice Charte de la Diversité Lëtzebuerg

28 ans

Gasperich

Tanja Frank

Coordinatrice auprès de la Radio Ara

Kulturschaffent

44 ans

Bonnevoie

Linda Gaasch

Attachée parlementaire

Conseillère en politique environnementale 29 ans

Gasperich

Henri Goedertz

Psychologue

Président Stop Aids Now/Access

58 ans

Cents

August Götzfried

Économiste - Statisticien

Gérant d'un groupe de tennis de table chez Sports pour tous

61 ans

Belair

Jeannelle Gresham

Indépendante en administration

Membre du syndicat d'intérêts Neudorf

49 ans

Neudorf

Alex Hornung

Banquier

Membre fondateur de la coopérative d'habitants Adhoc

52 ans

Cessange

Cyrille Horper

Employé privé

Comité d'Accompagnement Luxtram

32 ans

Kirchberg

Nicole Etikwa Ikuku

Sociologue

Coordinatrice de l'Action Solidarité Tiers Monde

Présidente de Frères des Hommes

40 ans

Rollingergrund

Georges Lemmer

Psychologue

Croix-Rouge Service Migrants et Réfugiés

27 ans

Mühlenbach

Mike Mathias

Conseiller d'Etat

Socio-économiste

49 ans

Gasperich

Tilly Metz

Professeure / Attachée à la direction au LTPES

Bourgmestre de Weiler-la-Tour

(2005-2011)

Présidente Multiple Sclérose Luxembourg

50 ans

Gare

Nico Meyrer

Professeur - Ingénieur

Président du syndicat d'intérêts Belair-Merl

59 ans

Belair

Claudine Muller

Professeurr au Centre de Logopédie

Membre du comité de la FEAPDA (Féd. Européenne des Profs de Sourds)

45 ans

Bouneweeg

Claudie Reyland

Conseillère Communale

Vétérinaire

Bénévole au Centre de conservation pour chimpanzés en Guinée

53 ans

Neudorf

Guillaume Rischard

Consultant

Administrateur de Cycle Luxembourg

Fondateur de Code Club

32 ans

Belair

Barbara Ruland

Architecte

Bénévole pour l'intégration des réfugiés auprès de Ons Heemecht

41 ans

Hollerich

Matthias Schmidt

Architecte - baubiologue

Secrétaire du syndicat d'intérêts Pafendall-Sichenhaff

48 ans

Pfaffenthal

Claude Schmitz

Artiste et Designer

45 ans

Gare

Sébastien Tasch

Gestionnaire de projet auprès du Film Fund Luxembourg

42 ans

Gasperich

Tatjana von Bonkewitz

Consultante en ressources humaines

51 ans

Gasperich

Paul Zens

Assistant social

Président Basket Racing

52 ans

Kirchberg/Weimerskirch

Schreiwes vun Déi GréngIm Herbst wird die erste Teilstrecke der modernen Tram eingeweiht. Angesichts der wachsenden Bevölkerung und der zahlreichen Arbeitsplätze in der Stadt, muss der Ausbau in Richtung Strassen und Hollerich weitergeführt werden. Nachdem das Fahrrad in den letzten Jahren wieder erfolgreich seinen Platz im Straßenraum eingenommen hat, müssen die Fahrradwege nun flächendeckend eigene und somit sicherere Wege bekommen. Des Weiteren werden wir das Carsharing, das Fahrradverleihsystem und die Fussgängerinfrastruktur verbessern und ausbauen.Le premier tronçon du tram sera inauguré en automne. Son expansion devra se poursuivre en direction de Strassen et Hollerich, en raison de la croissance de la population et des nombreux postes de travail que compte Luxembourg-ville. Grâce à la mise en place d’un réseau cyclable ces dernières années, le vélo a retrouvé le chemin de nos rues ; les pistes cyclables doivent à présent obtenir d’une manière généralisée leur site propre ainsi que devenir plus sûres. De plus, l’autopartage, le système de location de vélos et l’infrastructure piétonnière seront améliorés et étendus.2.Mit dem neuen Flächennutzungsplan (PAG) werden sämtliche bestehenden Grünflächen der Stadt geschützt. Durch zusätzliche Parks, Spielplätze und Gemeinschaftsgärten, die die neuen Viertel mit den bestehenden verbinden, möchten wir wichtige Naherholungsräume für die Menschen schaffen und die Natur in der Stadt stärken. So entstehen übrigens auch neue und praktische Verbindungen für Fußgänger und Fahrradfahrer. Die Energie möchten wir effizienter nutzen und systematisch Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Dächern installieren.Avec le nouveau plan d’aménagement général (PAG), la totalité des espaces verts communaux ont été protégés. Avec de nouveaux parcs, aires de jeux et jardins communautaires qui assureront une interconnexion verte entre quartiers neufs et quartiers existants, nous voulons créer d’importants espaces de détente pour les habitants tout en renforçant la place de la nature en ville. Ceci permettra également des connexions pratiques pour les piétons et les cyclistes. Nous souhaitons une utilisation efficace de l’énergie et l’installation systématique de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments communaux.Die Stadt Luxemburg muss auch weiterhin sehr aktiv auf dem Wohnmarkt sein und die verschiedensten Wohnformen anbieten, sei es Sozialwohnungen oder bezahlbare Mietund Eigentumswohnungen. Auch neue Wohnformen, wie etwa intergenerationelle und gemeinschaftliche Projekte sollen gefördert werden. Mit Hilfe der Agence immobilière sociale sollen leerstehende Wohnungen schneller und günstiger weitervermietet werden. Neue Wohnviertel werden wir unter anderem auf dem Kirchberg, auf der Route d’Arlon und um die Porte de Hollerich vorantreiben.La Ville de Luxembourg doit rester également très active sur le marché du logement et proposer des types d’habitations variés tels que logements sociaux, locations à prix modérés ou accès à la propriété à coût abordable. En outre, les nouvelles formes de logement, comme les projets intergénérationnels ou communautaires, doivent être activement promues. Avec l’aide de l’Agence immobilière sociale, les logements vacants doivent être remis sur le marché plus rapidement et avec des loyers plus avantageux. Nous réaliserons de nouveaux quartiers d’habitation au Kirchberg, route d’Arlon et à la Porte de Hollerich.Kinder und Jugendliche sind unser aller Zukunft. Daher muss die Stadt Luxemburg auch weiterhin die hohe Qualität der Kinderbetreuung und der schulischen Infrastrukturen sichern. Die Betreuung in den Schulen und Foyers scolaires muss besser ineinandergreifen und die Eltern einbinden. Dazu sollen städtische Crèches und Ganztagsschulen in allen Vierteln entstehen. Das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche soll ausgeweitet und Sportund Kulturvereine, die gezielt auf integrative Arbeit setzen, stärker unterstützen werden.Les enfants et les jeunes sont notre avenir. C’est pourquoi la Ville de Luxembourg doit continuer d’investir massivement dans l’enseignement, l’encadrement périscolaire et les infrastructures scolaires. La prise en charge dans les écoles et les foyers scolaires doit être mieux coordonnée et impliquer les parents. Les crèches et écoles à journée continue communales doivent être mises à disposition progressivement dans tous les quartiers. L’offre de loisirs pour les enfants et les jeunes doit être élargie, et les clubs sportifs ou culturels qui se concentrent sur l’inclusion doivent être encore plus soutenus.In der Stadt Luxemburg leben Bürger aus 163 verschiedenen Nationen zusammen. Da sind die Lebenssituationen, Erwartungen und Bedürfnisse der Menschen entsprechend vielfältig. Wir werden die Integrationspolitik der letzten Jahre verstärken, beispielsweise indem wir in den Schulen und Betreuungs strukturen die Kommunikation mit den Nicht-Luxemburgern verbessern und die Bürgerbeteiligung bei der Gestaltung der öffentlichen Plätze oder Parks ausbauen.À Luxembourg-ville vivent ensemble des habitants de 163 nationalités. Leurs situations de vie, leurs attentes et leurs besoins sont donc extrêmement variés. Nous renforcerons la politique d’intégration de ces dernières années, par exemple en améliorant la communication avec les non-Luxembourgeois dans les écoles et les structures d’accueil. La participation des citoyens à la conception des espaces publics et des parcs sera également élargie.