A béide Fäll hunn d'Fraen dat net zougelooss.D'Sich nom Mann blouf ouni Succès.Deen éischte Versuch vum Mann war kuerz no 9 Auer an der Rue de Hellange, deen zweete géint 11.30 Auer an der Rue Schiller.Et kéint sech ëm eng an déi nämmlecht Persoun handelen.De Mann war schwaarz ugedoen an hat eng schwaarz Kap.Säin éischt Affer huet him geäntwert, datt d'Polizisten hei am Land lëtzebuergesch schwätze géifen, an huet den 113 geruff.Beim zweeten Affer war de Mann méi direkt an huet versicht, d'Madamm op d'Säit ze drécken, fir an d'Wunneng ze kommen.