D'Iddi vu "Baugruppen" ass et, Privatleit d'Méiglechkeet ze ginn, en Terrain direkt, also ouni Promoteur, vun der Gemeng ze kafen oder op 99 Joer ze pachten an zu e puer Wunnunitéiten hiert ganz eegent Konzept auszeschaffen. Dat Ganzt soll de Leit méi finanzielle Spillraum a virun allem méi Fräiheete ginn. © AFP (Archiv)

Baugrupp Stad Lëtzebuerg: Rep. Claude Zeimetz



"Baugruppen" sinn eng partizipativ Wunnform, déi de Promoteur u sech wëll ausklameren an dem Eenzelne méi Fräiheete wëll ginn.Vum 12. Juni u kënne sech intresséiert Privatleit, déi gewëllt sinn, zu hirer méi zesummen hir Residenz an der Stad ze plangen an zesummen ze finanzéieren, mellen. De Stater Schäfferot decidéiert dann op Basis vum Dossier, wien zeréckbehale gëtt.

Den Ament sinn an der Stad zwou Parzelle fir dës "groupements d'habitat participatif" reservéiert. Eemol op ronn 4,5 Ar um Belair, hei kéinte 5 bis 6 Wunnengen entstoen. An dann nach emol 5,5 Ar zu Bouneweg, do wier Plaz fir 8 bis 9 Wunnengen. Zwou Residenzen also. Ma do, wou engem Proprietaire gemenkerhand no der Vente vun engem Appartement net méi vill aneres iwwreg bleift, wéi d'Plättercher an d'Kichen erauszesichen, kënnen d'Leit, déi sech hei zu e puer zesummendinn, da selwer hiert Konzept, no hirem Wëllen an hire Besoinen, ausschaffen. Ganz ouni Promoteur also, déi Fraise falen also och ewech.D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer betount, datt een d'Initiativ bei d'Leit gëtt. Et misst ee sech zesummendinn an dann en "Projet de vie" zesumme maachen.E Projet, deen een dann dem Schäfferot presentéiert an iwwer dee Wee och nach Sue spuert, well den Ëmwee iwwert de Promoteur wéi gesot ewechfält. Den direkten Uspriechpartner ass also d'Stater Gemeng. Ob den Terrain kaaft oder gepacht gëtt, steet der Baugrupp fräi. Dat awer dann zum reguläre Marchéspräis, erkläert de Schäffe Patrick Goldschmidt. Et wier kee soziale Wunnengsbau. Jidderee kann dann och matmaachen, onofhängeg vu senger Pai.D'Communautéit muss dat also decidéieren, si definéiert och hir eege Co-Proprietéit-Reegelen.Leit, déi matmaachen, sinn am Prinzip dru gehalen, fir och selwer an der Wunneng ze liewen. Fir de Rescht ginn et weider keng Konditiounen, fir sech ze mellen.Den "Appel à candidatures" gëtt, wéi gesot, den 12. Juni offiziell lancéiert. E fixen Delai, bis wéini een als Baugrupp säi Projet muss eraginn hunn, gëtt et och net. D'Leit sollte scho genuch Zäit kréien, fir dat Architektonescht an dat Finanziellt ze klären, sou de Stater Schäfferot. A sollt den Interessi ganz grouss ginn, hätt een nach weider disponibel Terrainen.Jiddereen, dee lo virwëtzeg ginn an Detailer gewuer wëll ginn, kann den 30. Mee respektiv den 12. Juni op eng Informatiounsversammlung an de Cercle Cité an der Stad lauschtere goen. Et wier ee ganz gespaant, wéi d'Leit op dës nei Fräiheeten, déi se proposéiert kréein, reagéieren, sou d'Vertrieder vum Stater Schäfferot um Mëttwoch.







COMMUNIQUE DE PRESSE

La Ville de Luxembourg lance son premier projet de « Groupements d’habitat participatif »

Réunions d’information les 30 mai et 12 juin

Ce mercredi 17 mai 2017, la Ville de Luxembourg a présenté son nouveau projet de « Groupements d’habitat participatif ».

Le concept d’habitat participatif, qui a déjà fait ses preuves dans d’autres pays européens, rassemble des personnes physiques qui s’associent afin de participer à la définition, à la conception et à la construction de leur immeuble, y compris des différents logements et des parties communes et d’assurer la gestion ultérieure de cet immeuble.

Projets à Belair et à Bonnevoie

Dans le cadre de son premier projet « Groupements d’habitat participatif », la Ville de Luxembourg met à disposition deux parcelles lui appartenant, l’une située 22, boulevard Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte à Belair, l’autre 41, rue Edouard Grenier à Bonnevoie. Le terrain à Bonnevoie, d’une surface de 4a 62ca, pourra accueillir 5 à 6 logements ; celui à Belair, d’une surface de 5a 64ca, 8 à 9 logements.

Appel à candidatures et cession des terrains communaux

Les deux groupements d’habitat participatif seront sélectionnés suite à une procédure d’adjudication formelle (appel à candidature) et sur base des dossiers introduits.

L’appel à candidature débutera officiellement le lundi 12 juin 2017 et se terminera au jour de la signature de l’acte authentique entre la Ville et les membres du groupement sélectionné. Toutes les modalités relatives à l’attribution des terrains seront énoncées dans un cahier des charges détaillé qui sera disponible lors des réunions d’information publiques organisées par la Ville (30 mai et 12 juin 2017) et à partir du 30 mai 2017 sur demande préalable par mail ( habitatparticipatif@vdl.lu) .

La Ville laisse aux futurs participants du projet le choix entre une acquisition de la pleine propriété ou une emphytéose sur 99 ans, selon certaines modalités spécifiques : chaque groupement doit préciser définitivement son choix dans le dossier de candidature soumis.

Une implication maximale au meilleur prix

Dès le début du projet, les personnes privées qui font partie du groupement d’habitat participatif sont davantage impliquées que lors d’un achat immobilier « classique » auprès d’un promoteur. Ainsi, elles peuvent donner leur avis lors des différentes phases – planification, conception, construction –, ont un pouvoir de décision plus élevé et peuvent influencer la qualité de l’ensemble du projet. Les participants pourront par exemple choisir des matières de construction très écologiques, prendre en compte les animaux domestiques, intégrer des espaces collectifs dans l’immeuble ou privilégier des logements sans voitures.

Cette nouvelle forme de logements communautaires permet également de bénéficier d’un prix plus bas par rapport à un achat classique et constitue une alternative innovante en matière de logements abordables : l’expérience montre que les frais généraux liés aux appartements et maisons baissent de 15 à 20% environ, notamment grâce à l’exploitation des compétences des membres de la communauté ou l’économie des frais d’agence et de distributeur.

Outre ces avantages, les groupements d’habitat participatif permettent de créer une solidarité plus grande et des liens durables entre futurs voisins, ce qui constitue une composante sociale importante.

Brochure explicative et réunions d’information grand public les 30 mai et 12 juin

A l’occasion du lancement du projet, la Ville de Luxembourg a édité une brochure explicative fournissant des réponses précises aux questions élémentaires :

- Qu’est-ce qu’un « Groupement d’habitat participatif » ?

- Qui peut participer au projet ?

- Comment trouver un « Groupement d’habitat participatif » ?

- Comment s’organise un « Groupement d’habitat participatif » ?

- Quelle est sa taille ?

- Quelle est sa forme juridique ?

- Comment s’organise le financement ?

- Quel est le déroulement chronologique de l’ensemble du projet et combien de temps dure le processus de planification et de construction ?

Afin de présenter le projet d’habitat participatif au public, la Ville de Luxembourg organise deux réunions d’information, le mardi 30 mai et le lundi 12 juin 2017 à 18.30 heures au Cité Auditorium (3, rue Genistre, L-1623 Luxembourg).

Durée : env. 1h. Inscription non requise. Traduction simultanée en français et anglais.

La brochure sera disponible en version papier lors des réunions d’information et téléchargeable sur le site Internet de la Ville de Luxembourg, www.vdl.lu, à partir du 18 mai 2017.

Par ailleurs, la Ville propose trois workshops d’aide à l’élaboration des dossiers de candidature qui auront lieu à 18.30 heures au bâtiment « Rocade », 3, rue du Laboratoire à Luxembourg-Bonnevoie :

- jeudi 29 juin 2017

- jeudi 6 juillet 2017

- jeudi 13 juillet 2017.