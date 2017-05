CFL-Sécherheetsdag: "Ech gesinn. Ech reagéieren." (17.05.2017) 4.300 Mataarbechter vun den CFL goufe fir d'9. Kéier sensibiliséiert an informéiert. Fir d'Sécherheetskultur héichzehalen an enger Entreprise, déi séier wiisst.

D'Lëtzebuerger Eisebunn ass, gewëssermoossen, Affer vun hirem eegene Succès. Ëmmer méi Clienten am Persouneverkéier. CFL Cargo huert zanter 2006 den Ëmsaz verduebelt.Méi Takt-Verkéier, méi Zich ... an e Reseau, deen u seng Limitte stéisst. Mat natierlech och enger Rei Sécherheets-Defiten: Verschidde Beruffer, verschidde Sécherheets-Risikoen, wou d'Verhale vu jiddwer eenzelen um Enn vum Dag d'Sécherheets-Kultur vum Betrib ausmécht.E Mëttwoch goung et drëm, z'informéieren. Den Austausch grouss ze schreiwen. Vertrauen ze schafen. Fir eent z'erreechen: Datt Feeler éierlech gemellt ginn. Ouni bestrooft ze ginn. Fir dorausser ze léieren.Eng oppe Kommunikatioun gouf et an engem schwéieren Ament. Wéi de 14. Februar dëst Joer bei Diddeleng e Sécherheetssystem net gegraff huet an um selwechten Ament e Maschinist ze spéit gebremst huert. Sou den Tëscherapport. Zanterhier gëtt et keng Nouvelle méi.Effikass Léisung gëtt et just eng: den Europäesche Sécherheets-System ETCS (European Train Control System) op der Streck Lëtzebuerg-Diddenuewen asetzen. Ma dat wäert nach daueren.Villes wier zanter dem Accident a Fro gestallt ginn, sou de Generaldirekter. D'Sécherheet wier a géif déi alleréischt Prioritéit bei den CFL bleiwen.